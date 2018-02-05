Рябков рассказал о подготовке иска по делу об изъятии российской дипсобственности в США

Замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью газете «Известия» рассказал о подготовке иска в американский суд по делу об изъятии объектов российской дипсобственности в США.

Дипломат отметил, что российская сторона попытается использовать возможности американской судебной системы для того, чтобы попробовать доказать необоснованность действий американских партнёров в отношении российской дипсобственности.

«Мы хотим использовать возможности американской судебной системы, которая всегда позиционировалась как абсолютно независимая от других ветвей власти, чтобы попробовать доказать очевидное», — завил он.

При этом Рябков отметил, что если американский суд примет решение, оправдывающее действия американских властей, то это станет поводом зафиксировать то, что США не следуют общепринятым нормам поведения.

«Если вопреки нашим ожиданиям американский суд в итоге займёт иную точку зрения и фактически встанет на сторону исполнительной власти, это добавит нам аргументов для того, чтобы фиксировать фундаментальнейшее отклонение США как субъекта международного права от общепринятых норм поведения», — заключил он.

5 сентября 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что российское внешнеполитическое ведомство должно будет обратиться в американский суд в связи с закрытием ряда российских дипломатических зданий в США.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается затягивать с обращением в суд по поводу изъятия российской дипсобственности в США и уже ведёт переговоры с адвокатскими фирмами и собирает соответствующие документы.