Неизвестные ранили из травматического оружия мужчину на рынке на востоке Москвы

Двое неизвестных в ходе конфликта ранили из травматического оружия мужчину на рынке на Монтажной улице на востоке Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Москве.

«Между гражданином и двумя неизвестными произошёл конфликт, в ходе которого мужчина получил ранение в ногу, предположительно, из травматического оружия», — сообщил источник.

Отмечается, что нападавшие скрылись с места происшествия.

В настоящий момент правоохранительные органы изучают все обстоятельства инцидента и принимают меры к задержанию сбежавших.

В октябре интернет-издание Inforeactor сообщало, что в Москве злоумышленники избили мужчину в подъезде его дома и украли более 500 тыс. рублей.