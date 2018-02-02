Неизвестные ранили из травматического оружия мужчину на рынке на востоке Москвы
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Москве.
«Между гражданином и двумя неизвестными произошёл конфликт, в ходе которого мужчина получил ранение в ногу, предположительно, из травматического оружия», — сообщил источник.
Отмечается, что нападавшие скрылись с места происшествия.
В настоящий момент правоохранительные органы изучают все обстоятельства инцидента и принимают меры к задержанию сбежавших.
В октябре интернет-издание Inforeactor сообщало, что в Москве злоумышленники избили мужчину в подъезде его дома и украли более 500 тыс. рублей.