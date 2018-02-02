В Бурятии мост обрушился во время проезда большегруза

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В Заиграевском районе Бурятии мост обрушился во время проезда большегруза. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

«Причиной обвала конструкции моста стал проезд через мост над рекой Уда грузового автомобиля с превышением допустимой массы», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в 5 часов по мосту с ограничением в 10 тонн проезжал большегруз весом 20 тонн, который перевозил груз массой 53 тонны.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В августе НСН сообщала, во Владимирской области на трассе М-7 обрушился пешеходный мост.

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