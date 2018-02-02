Адвокат: Верховный суд проверяет дело Антона Мамаева на предмет законности приговора
Как пояснил адвокат Мамаева Андрей Орлов, это хороший знак.
«Есть вероятность того, что дело будет пересмотрено в Верховном суде. Сейчас Антон на свободе, но продолжает быть виновным. Мы же говорим об отсутствии преступления и вины как таковой», — сказал он.
Адвокат добавил, что Мамаев уже выплатил штраф в размере 200 тыс. рублей и формально его судимость погашена.
При этом он отметил, что когда человек на всю страну заявляет о своей невиновности и не делал того, в чём его обвиняют, дело принципа — идти до конца.
«Наша позиция такова, что преступления не было», — заявил Орлов.
Адвокат также рассказал, что осуждённый по этому же делу на три года помощник инвалида Василий Сероштанов в настоящее время отбывает наказание в колонии.
«Если будет установлено, что преступления нет, то Сероштанов будет освобождён», — отметил Орлов.
По его словам, Мамаев поддерживает связь с Сероштановым и еженедельно получает от него письма.
В кассационной жалобе (оригинал имеется в распоряжении RT) говорится, что «нижестоящие суды закрыли глаза на многочисленные нарушения закона, допущенные в ходе рассмотрения уголовного дела».
«Это не позволило им усомниться не только в вине Антона Мамаева и Василия Сероштанова, но и вовсе в событии преступления», — сказал Орлов.
Он выразил надежду на то, что «Верховный суд России обратил внимание именно на эти нарушения и решил изучить дело, чтобы удостовериться в обоснованности доводов защиты».
30 июня 2017 года суд признал Антона Мамаева, у которого полностью атрофированы все мышцы, виновным в вооружённом разбое по делу о похищении мотороллера. Ему было назначено наказание в виде четырёх с половиной лет колонии.
19 июля суд освободил Мамаева из СИЗО.
Позже Мосгорсуд решил отменить ему наказание в виде лишения свободы и назначил штраф в размере 200 тыс. рублей.
В октябре защита инвалида-колясочника Антона Мамаева подала кассационную жалобу по уголовному делу в президиум Московского городского суда.