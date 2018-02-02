Севастопольский морской завод переходит в федеральную собственность
«Подписанным распоряжением утверждено решение о передаче ГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» из собственности города Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России», — говорится в сообщении.
Как отмечает РИА Новости, ранее завод принадлежал украинскому президенту Петру Порошенко.
В 2015 году предприятие было национализировано российскими властями в пользу Севастополя.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что государственный совет Крыма одобрил продажу санатория, ряда автозаправочных станций (АЗС) и недостроев по всему полуострову.