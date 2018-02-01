Жительница Кировской области заплатила мошенникам-экстрасенсам почти 400 тысяч рублей

Пожилая жительница Кирово-Чепецка заплатила мошенникам-экстрасенсам почти 400 тыс. рублей, сообщает progorod43.ru со ссылкой на УМВД России по Кировской области.

По имеющимся данным, в 2012 и 2013 годах потерпевшая решила воспользоваться услугами целителей. Она перевела им 350 тыс. рублей. Ожидаемых результатов женщина не получила, но в полицию обращаться не стала.

В январе 2018 года ей позвонил мужчина и представился сотрудником банка. По его словам, экстрасенсы, которым пенсионерка отдала крупную сумму, были мошенниками, их якобы осудили, а пострадавшим положены компенсации. За выплату возмещения он попросил 44 тыс. рублей. Женщина перевела эту сумму. Когда она поняла, что её обманули, то обратилась в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело. Идёт поиск мошенников.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Ноябрьска заплатила 700 тыс. рублей лжецелительнице.