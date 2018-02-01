Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Как сообщает РИА Новости, Путин приехал в храм Христа Спасителя и подарил патриарху букет белых роз.
Затем патриарх и глава государства за чаем провели короткую беседу, в ходе которой обсудили Архиерейский собор РПЦ.
«Поздравляю вас с этим и благодарю, что такое важное для общественной жизни страны мероприятие прошло и прошло на таком уровне и с таким результатом. Спасибо вам большое», — сказал президент России.
В декабре Путин встретился с Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном в своей подмосковной резиденции.