Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

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Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с девятой годовщиной его интронизации.

Как сообщает РИА Новости, Путин приехал в храм Христа Спасителя и подарил патриарху букет белых роз.

Затем патриарх и глава государства за чаем провели короткую беседу, в ходе которой обсудили Архиерейский собор РПЦ.

«Поздравляю вас с этим и благодарю, что такое важное для общественной жизни страны мероприятие прошло и прошло на таком уровне и с таким результатом. Спасибо вам большое», — сказал президент России.

В декабре Путин встретился с Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном в своей подмосковной резиденции.

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