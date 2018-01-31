В 2017 году во ФСИН поступило более 3 тысяч ходатайств о помиловании

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Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что в 2017 году в ведомство поступило 3258 ходатайств о помиловании.

Отмечается, что годом ранее этот показатель составлял 3722.

«Наиболее часто ходатайствуют о помиловании осуждённые за особо тяжкие преступления», — говорится в сообщении ФСИН в ответ на запрос RT.

При этом уточняется, что с 2013 по 2017 год было зафиксировано снижение численности осуждённых, содержащихся в исправительных учреждениях: с 559 938 в 2013 году до 495 016 в 2017-м.  

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