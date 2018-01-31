В России начались испытания нового беспилотного вертолёта

В России создан новый беспилотный вертолёт со взлётной массой 500 кг.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех», в Конструкторском бюро промышленной автоматики уже приступили к его наземным испытаниям.

«Холдинг «Вертолёты России» (входит в «Ростех») создал беспилотный вертолёт соосной схемы со взлётной массой до 500 кг. В настоящее время изготовлено два опытных образца. Один из образцов находится на наземных испытаниях в КБПА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолёт сможет нести до 150 кг полезной нагрузки, развивать скорость до 150 км/ч и выполнять полёты продолжительностью до четырёх часов.

Ранее издание ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в России разработали собственную вертолётную систему навигации.