В центре Москвы перекроют несколько улиц из-за велопарада 11 февраля
В центре столицы 11 февраля перекроют несколько улиц в связи с проведением III Московского велопарада, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства города.
С 12:00 до 14:00 нельзя будет проехать по 3-й Фрунзенской улице, а также по Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской и Москворецкой набережным.
Кроме того, в список включены Китайгородский проезд, улицы Варварка и Москворецкая.
С 04:00 до 16:00 будет перекрыта одна полоса на 3-й Фрунзенской улице.
Ранее НСН сообщало, что в Москве появится велодром для занятий экстремальными видами спорта.
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