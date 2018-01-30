В центре Москвы перекроют несколько улиц из-за велопарада 11 февраля

В центре столицы 11 февраля перекроют несколько улиц в связи с проведением III Московского велопарада, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства города.

С 12:00 до 14:00 нельзя будет проехать по 3-й Фрунзенской улице, а также по Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской и Москворецкой набережным.

Кроме того, в список включены Китайгородский проезд, улицы Варварка и Москворецкая.

С 04:00 до 16:00 будет перекрыта одна полоса на 3-й Фрунзенской улице.

Ранее НСН сообщало, что в Москве появится велодром для занятий экстремальными видами спорта.