Названы самые угоняемые марки автомобилей в России

Эксперты в области автомобильного рынка назвали самые угоняемые марки машин в России в 2017 году, сообщает New Inform.

Как подсчитали специалисты, в прошлом году было совершено 33 758 угонов. Первое место заняли автомобили Lada (5 756 случаев).

Вторая строчка досталась марке Toyota (3 797), третья — Hyundai (2 056).

Далее следуют Kia, ВАЗ, Nissan, Ford, ГАЗ, Mazda и Renault.

Ранее Nation News сообщало, что сегмент лёгких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2017 года вырос на 13,5%.