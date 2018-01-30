В челябинской поликлинике умерла пациентка, пришедшая на плановый приём

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В поликлинике горбольницы №8 в Челябинске умерла пациентка, пришедшая на плановый приём, сообщает URA.RU.

«В холле ей стало плохо. Сначала врачи огородили её ширмами и пытались провести сердечно-лёгочную реанимацию, затем приехала скорая помощь. К сожалению, спасти пациентку не удалось», — заявила пресс-секретарь горздрава Ирина Пономарёва.

Она не назвала заболевание женщины, сославшись на врачебную тайну.

Ранее Nation News сообщало, что во время заседания в Новгородском районном суде умер подсудимый.

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