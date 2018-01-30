Эксперты рассказали о зависимости между уровнем дохода и частотой пользования интернетом

Согласно опросу, проведённому Аналитическим центром НАФИ, россияне, получающие более высокий доход, пользуются интернетом намного чаще.

В пресс-службе центра RT рассказали, что среди наименее обеспеченного и бедного населения высок процент тех, кто вовсе не пользуется интернетом (по 40% в обеих группах). Вместе с тем представители обеспеченных групп пользуются сетью ежедневно (69% представителей среднего класса и 86% людей с высоким уровнем доходов).

В результате проведённого опроса также удалось выявить соотношение в обществе социальных групп. Так, в России доля предсреднего класса (граждане, которым хватает денег на продукты питания и одежду, но для кого покупка вещей длительного пользования затруднительна) с 2015 года выросла на 5% и составила 46% в 2017 году. Отмечается, что в мегаполисах и городах-миллионниках число таких людей больше (52—53%), чем в малых населённых пунктах.

Несколько снизилась численность наименее обеспеченного (тех, кому денег не хватает даже на продукты питания) и бедного населения (тех, кому хватает денег на продукты, но не хватает на одежду) — от 7% до 5% и от 25% до 22% соответственно. Больше всего малообеспеченных проживает в небольших городах и посёлках городского типа (10%).

К среднему классу (люди, не испытывающие сложностей с покупкой вещей длительного пользования) по-прежнему можно отнести четверть россиян (24% в 2015 году и 23% в 2017-м).

Практически не меняется и доля наиболее обеспеченной группы населения, которая может позволить себе дорогостоящие покупки, такие как квартира и дача (3% в 2015 году и 2% в 2017-м). Примечательно, что такой уровень покупательной способности отмечается больше всего среди жителей городов с населением 50—100 тыс. человек (34%).

В центре добавили, что россияне со средним и высоким уровнем доходов чаще всего экономят на отпуске (37% и 25% соответственно). Малообеспеченные люди больше всего не желают тратиться на одежду (64%), продукты питания (53%), отпуск (53%) и лечение (51%).