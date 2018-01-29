В Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге произошёл пожар

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В одном из зданий Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге произошёл пожар, сообщает kp.ru.

Ему присвоили повышенный номер сложности №1 БИС. Полностью огонь потушили через три часа после вызова. Информации о пострадавших нет.

«Возгорание произошло в одноэтажном учебно-производственном здании. Горела обстановка на площади 100 кв. м.», — заявили в региональном управлении МЧС.

В самой академии сказали, что при пожаре в учебном заведении ему автоматически присваивается повышенный ранг сложности.

Причину инцидента устанавливают дознаватели.

Ранее издание «ВашГород.ру» сообщало, что в конно-спортивной школе в Кемерове произошёл пожар.

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