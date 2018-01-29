В Кемеровской области сотрудники таможни задержали партию поддельных кубиков Рубика

Сотрудники таможни задержали партию из более семи тыс. поддельных кубиков Рубика в Кемеровской области, сообщает Inforeactor.

Нелегальная посылка поступила из Китая.

Как рассказали в пресс-службе региональной таможни, поставщик не предоставил лицензионные договоры или другие разрешающие документы.

Представители таможенной службы отобрали образцы товара и направили их на экспертизу. По словам экспертов, на продукции отсутствовал фирменный логотип, а цвета кубиков Рубика не были классическими.

Предпринимателю грозит штраф.

Ранее Nation News сообщало, что воронежские таможенники задержали пять тыс. копилок, незаконно ввезённых в Россию.