В аэропорту Внуково с рейса сняли пассажирку за курение в самолёте

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В московском аэропорту Внуково за курение на борту и неподчинение требованиям командира пассажирку сняли с рейса в Дубай. Об этом сообщили в МВД.

«Поступило сообщение о том, что на борту готовящегося к отлёту в Дубай самолёта пассажирка не подчиняется требованиям командира воздушного судна — курит на борту. Сотрудники транспортной полиции сняли пассажирку с рейса и доставили в дежурную часть», — говорится в сообщении Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Отмечается, что нарушительницей является жительница Якутска 1998 года рождения.

Ранее в аэропорту Шереметьево пьяную пассажирку сняли с рейса Москва — Симферополь.

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