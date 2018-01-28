В аэропорту Внуково с рейса сняли пассажирку за курение в самолёте
«Поступило сообщение о том, что на борту готовящегося к отлёту в Дубай самолёта пассажирка не подчиняется требованиям командира воздушного судна — курит на борту. Сотрудники транспортной полиции сняли пассажирку с рейса и доставили в дежурную часть», — говорится в сообщении Управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Отмечается, что нарушительницей является жительница Якутска 1998 года рождения.
Ранее в аэропорту Шереметьево пьяную пассажирку сняли с рейса Москва — Симферополь.