Один человек погиб и девять пострадали при столкновении грузовика и маршрутки в Поволжье
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на местный центр медицины катастроф, один человек погиб, девять ранены.
Как передаёт агентство, ДТП произошло на трассе М5, когда грузовик Volvo врезался в легковой автомобиль Skoda, а затем в «газель».
В пресс-службе регионального управления МВД отметили, что авария могла произойти в результате отказа тормозов у большегруза.
Ранее «Юга.ру» сообщало, что микроавтобус и грузовик столкнулись в Новороссийске.