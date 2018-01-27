Один человек погиб и девять пострадали при столкновении грузовика и маршрутки в Поволжье

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В Самарской области произошла авария с участием большегруза, маршрутки и легкового автомобиля, в результате инцидента микроавтобус перевернулся.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на местный центр медицины катастроф, один человек погиб, девять ранены.

Как передаёт агентство, ДТП произошло на трассе М5, когда грузовик Volvo врезался в легковой автомобиль Skoda, а затем в «газель».

В пресс-службе регионального управления МВД отметили, что авария могла произойти в результате отказа тормозов у большегруза.

Ранее «Юга.ру» сообщало, что микроавтобус и грузовик столкнулись в Новороссийске.

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