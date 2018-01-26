Опрос: более 80% россиян поддерживают демографическую политику государства
«В глазах населения именно материнский капитал ассоциируется с главными функциями социального государства в России, повышает к нему социальное доверие и создаёт предпосылки для устойчивого социально-экономического развития», — отметила заведующая лабораторией исследований демографии и миграции ИНСАП РАНХиГС Алла Макаренцева.
При этом менее 10% респондентов заявили, что на решение родить ребёнка повлияли меры государственной поддержки. По мнению эксперта, это связано с тем, что материнский капитал зачастую становится не причиной появления ребёнка, а его важным условием.
«В рамках стандартизированной анкеты респонденты крайне редко указывают подобные меры как причину изменения или реализации репродуктивных намерений, что не позволяет исследователям в должной степени учитывать эти факторы. Аналогичным образом влияют общий уровень дохода семьи и его динамика, характеристики занятости, другие институциональные и макроэкономические условия», — констатировала Макаренцева.
По её словам, в последние годы на фоне неблагоприятных экономических и социальных факторов государственная поддержка остаётся единственным механизмом, направленным на устойчивое демографическое развитие в стране.
В конце 2017 года на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей президент России Владимир Путин заявил о продлении программы материнского капитала ещё на три года.