Суд продлил арест жителю Серпухова, напавшему с топором на жену

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Суд продлил арест жителю Серпухова Дмитрию Грачёву, напавшему с топором на жену, сообщает kp.ru.

На заседании следователь рассказала, что экспертизы по данному делу были назначены лишь недавно, и на расследование потребуется больше времени.

«Дмитрию Грачёву было предъявлено обвинение по ещё одной статье», — отметила следователь.

К статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» добавилась «Угроза убийством».

Арест продлён до 10 марта.

В декабре Nation News сообщало, что в Серпухове суд арестовал мужчину, напавшего с топором на жену.

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