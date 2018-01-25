Суд продлил арест жителю Серпухова, напавшему с топором на жену
На заседании следователь рассказала, что экспертизы по данному делу были назначены лишь недавно, и на расследование потребуется больше времени.
«Дмитрию Грачёву было предъявлено обвинение по ещё одной статье», — отметила следователь.
К статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» добавилась «Угроза убийством».
Арест продлён до 10 марта.
В декабре Nation News сообщало, что в Серпухове суд арестовал мужчину, напавшего с топором на жену.