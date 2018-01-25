Суд продлил арест жителю Серпухова, напавшему с топором на жену

Суд продлил арест жителю Серпухова Дмитрию Грачёву, напавшему с топором на жену, сообщает kp.ru.

На заседании следователь рассказала, что экспертизы по данному делу были назначены лишь недавно, и на расследование потребуется больше времени.

«Дмитрию Грачёву было предъявлено обвинение по ещё одной статье», — отметила следователь.

К статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» добавилась «Угроза убийством».

Арест продлён до 10 марта.

В декабре Nation News сообщало, что в Серпухове суд арестовал мужчину, напавшего с топором на жену.