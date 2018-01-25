Сайт телеканала RT попал в тройку лидеров премии «Медиатор» в номинации «Самые читаемые медиа»

Сайт телеканала RT на русском попал в тройку лидеров премии, учреждённой сервисом редакционной аналитики «Медиатор», в номинации «Самые читаемые медиа».

На первом месте оказался сайт 42.TUT.BY, на втором — RT на русском, третье место в данной категории занял сайт «Новости Казахстана».

Отмечается, что в номинацию были включены те издания, материалы которых в четвёртом квартале 2017 года дольше всего (2:04 мин) удерживали внимание аудитории.

Премия вручается интернет-изданиям, которые с набольшей эффективностью привлекают и удерживают внимание аудитории.

Премия вручается по двум номинациям — «Самые читаемые медиа» и «Самые вовлекающие медиа». В каждой номинации представлены пять категорий: федеральные новостные, региональные новостные, тематические, развлекательные, а также региональные тематические и развлекательные издания.