СМИ узнали подробности реформы техосмотра автомобилей

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Министерство экономического развития России подготовило поправки для проведения реформы техосмотра автомобилей.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», ведомство предлагает ужесточить наказание за фиктивный техосмотр как для операторов, так и для автовладельцев.

Водителей, которые управляют не прошедшими ТО автомобилями, предлагают штрафовать на 800 рублей.

Для оператора ТО, который разрешил выехать на дорогу не прошедшую техосмотр машину, предлагается ввести штраф до 10 тыс. рублей.

«Если же установлено, что данные были «заведомо недостоверными» и передавались в базу «умышленно», сотрудник может быть наказан принудительными работами на срок до четырёх лет — такую поправку внесут в УК», — пишет издание.

При этом уточняется, в случае совершения «группой лиц по предварительному сговору» может назначаться тюремный срок до двух лет, который может достичь четырёх лет, если внесение данных в базу привело к «тяжким последствиям».

Ранее газета «Известия» писала, что Минэкономразвития разрабатывает документ, предусматривающий обязательную фото- и видеорегистрацию технического осмотра автомобиля в связи с участившимися случаями продаж диагностических карт без прохождения самой процедуры.

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