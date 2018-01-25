В России предлагают обязать перед свадьбой проходить тест на психологическую совместимость

В России предлагают обязать граждан перед свадьбой проходить тест на психологическую совместимость. Соответствующее обращение (есть в распоряжении RT) 26 января поступит на рассмотрение в Минздрав. Автор инициативы, депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, утверждает, что данная мера поможет заранее выявить конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в будущей семье, и снизить число разводов в стране.

«По различным данным, до 80% супружеских пар расстаются, не прожив совместно и трёх лет. Такая тенденция противоречит курсу нашей страны на укрепление института брака. Бракоразводный процесс во многом отталкивает молодых людей от повторного шага в сторону заключения крепкого семейного союза. Многие предпочитают сожительство и не торопятся заводить детей», — отметил депутат.

По словам Петрова, если инициатива будет реализована, то специалисты в зависимости от результатов теста порекомендуют паре, как сгладить возможные острые углы в супружеской жизни, а в случае необходимости назначат длительные консультации в районных центрах психологической помощи населению. В документе также указано, что аналогичную меру можно применить к парам, которые подают заявление на развод.

«Семьи, желающие расторгнуть брак, тоже должны пройти курс у семейного психолога и попытаться сохранить свои отношения», — говорится в обращении.

Согласно последним данным Росстата, в стране распадается больше половины семей. В 2017 году (с января по май) из 1 тыс. браков 829 закончились разводами. Чаще всего разводятся пары, которые прожили в браке пять-девять лет.