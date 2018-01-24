На улицах Москвы появились новые виртуальные двойники Ломоносова

На улицах Москвы появились новые виртуальные двойники одного из основателей МГУ Михаила Ломоносова, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что это сделано в преддверии празднования Дня студентов и 263-летия Московского государственного университета.

Прежде цифровая копия учёного находилась только на Воробьёвых горах.

Теперь увидеть виртуального двойника можно ещё в 11 местах, в том числе на Тверском, Гоголевском и Цветном бульварах, на ВДНХ, в «Сокольниках», в «Зарядье» и в парке Горького.

После 25 января цифровой Ломоносов останется лишь у главного здания МГУ.

Ранее m24 сообщало о виртуальных двойниках футбольного вратаря Льва Яшина.