На улицах Москвы появились новые виртуальные двойники Ломоносова

Короткая ссылка
На улицах Москвы появились новые виртуальные двойники одного из основателей МГУ Михаила Ломоносова, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что это сделано в преддверии празднования Дня студентов и 263-летия Московского государственного университета.

Прежде цифровая копия учёного находилась только на Воробьёвых горах.

Теперь увидеть виртуального двойника можно ещё в 11 местах, в том числе на Тверском, Гоголевском и Цветном бульварах, на ВДНХ, в «Сокольниках», в «Зарядье» и в парке Горького.

После 25 января цифровой Ломоносов останется лишь у главного здания МГУ.

Ранее m24 сообщало о виртуальных двойниках футбольного вратаря Льва Яшина.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru