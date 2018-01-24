Патриарх Кирилл рассказал, за что канонизировали Николая II

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Русская православная церковь канонизировала российского императора Николая II и его семью, так как они ставили нравственные идеалы выше короны. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Христианские нравственные идеалы были выше для них царской короны. Не принадлежность к царскому или дворянскому роду считали они признаком благородства, но чистоту помыслов и чистоту души», — цитирует патриарха РИА Новости.

Он также привёл строки из письма дочери Николая великой княгини Ольги, где она рассказывает, что император просил передать, чтобы люди не мстили за него и помнили, что «не зло победит зло, а только любовь».

Глава РПЦ подчеркнул, что царской семье удалось в условиях «колоссального стресса» сохранить нравственный облик.

Ранее стало известно, что в Боснии и Герцеговине установили памятник российскому императору Николаю II. 

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