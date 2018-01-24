Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах
Об этом сообщает РИА Новости.
Под грубым нарушением порядка деятельности подразумевается неоднократное неисполнение закона «О средствах массовой информации».
В конце ноября 2017 года в Госдуму был внесён проект закона, предусматривающего административный штраф до 5 млн рублей за несоблюдение порядка деятельности СМИ, которое признано иноагентом.
Согласно документу, нарушения могут повлечь за собой штраф в размере 100 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц — 200 тыс. рублей, для юридических лиц — 5 млн рублей.