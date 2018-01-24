Суд в Якутии оштрафовал трёх мужчин по делу о жестоком убийстве медведя
«Суд признал вахтовиков виновными по статье «Незаконная охота». Осуждённые признали свою вину, осознали свой поступок и искренне раскаялись в содеянном. Суд назначил им штрафы от 6 тыс. до 7 тыс. рублей. Кроме того, они во время следствия возместили ущерб, нанесённый природе», — цитирует Дворецкую РИА Новости.
Она отметила, что в ходе расследования дело переквалифицировали с «Жестокого обращения с животными» на «Незаконную охоту с причинением крупного ущерба с применением механического транспортного средства».
По её словам, каждый из осуждённых заплатил по 30 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба.
В декабре 2016 года на видеохостинге YouTube появилась запись убийства бурого медведя в Якутии рабочими-вахтовиками с применением грузовых автомобилей «Урал».
В декабре 2017 года уголовное дело о жестоком убийстве медведя в Якутии было передано в суд.