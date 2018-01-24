Суд в Якутии оштрафовал трёх мужчин по делу о жестоком убийстве медведя

Суд в Якутии приговорил трёх мужчин к штрафу по делу о жестоком убийстве медведя. Об этом заявила старший помощник руководителя регионального СУ СК по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

«Суд признал вахтовиков виновными по статье «Незаконная охота». Осуждённые признали свою вину, осознали свой поступок и искренне раскаялись в содеянном. Суд назначил им штрафы от 6 тыс. до 7 тыс. рублей. Кроме того, они во время следствия возместили ущерб, нанесённый природе», — цитирует Дворецкую РИА Новости.

Она отметила, что в ходе расследования дело переквалифицировали с «Жестокого обращения с животными» на «Незаконную охоту с причинением крупного ущерба с применением механического транспортного средства».

По её словам, каждый из осуждённых заплатил по 30 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба.

В декабре 2016 года на видеохостинге YouTube появилась запись убийства бурого медведя в Якутии рабочими-вахтовиками с применением грузовых автомобилей «Урал».

В декабре 2017 года уголовное дело о жестоком убийстве медведя в Якутии было передано в суд.