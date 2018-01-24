В Крыму не видят возможности для улучшения отношений с Украиной «до смены киевского режима»

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Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что в отношениях между Россией и Украиной ничего не изменится, пока существует «киевский режим».

«Как показывает мировая практика, паранойя и шизофрения не лечатся. … До смены киевского режима в наших отношениях ничего не поменяется», — цитирует РИА Новости Бальбека.

Однако он считает возможным создать контактную группу на уровне общественной дипломатии, чтобы украинские политики могли лично убедиться в выборе жителей Крыма.

«Но любая контактная группа со стороны Украины по прибытии на родину будет арестована — как враги народа и предатели. Кто захочет быть в такой группе?» — добавил Бальбек.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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