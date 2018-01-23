Путин рассказал об идее ввести новую меру ответственности для судей

Короткая ссылка
Верховный суд России предложил ввести новую меру дисциплинарной ответственности для судей, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на праздновании 95-летия со дня основания ВС.

«Предлагается ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей — понижение квалификационного класса», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По его словам, в этом случае необходимо определить «критерии, чётко отделяющие судебную ошибку от дисциплинарного проступка».

Путин отметил, что Верховный суд предлагает много новаций, в частности, в сфере организации деятельности председателей судов. Все их нужно самым внимательным образом изучить, проанализировать и принимать решение без всякой спешки, подчеркнул президент.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Право
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru