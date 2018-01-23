Путин рассказал об идее ввести новую меру ответственности для судей

Верховный суд России предложил ввести новую меру дисциплинарной ответственности для судей, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на праздновании 95-летия со дня основания ВС.

«Предлагается ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей — понижение квалификационного класса», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По его словам, в этом случае необходимо определить «критерии, чётко отделяющие судебную ошибку от дисциплинарного проступка».

Путин отметил, что Верховный суд предлагает много новаций, в частности, в сфере организации деятельности председателей судов. Все их нужно самым внимательным образом изучить, проанализировать и принимать решение без всякой спешки, подчеркнул президент.