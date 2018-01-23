Главу ГСУ СК по Москве заподозрили в получении взятки

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Прокурор заявил, что начальник ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов принимал участие в коррупционной схеме по освобождению из СИЗО «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянца).

Как сообщает РИА Новости, об этом сказал прокурор по делу главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко.

В обвинительном заключении говорится, что в марте 2016 года Максименко был осведомлён, что Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров и руководитель следственного управления по ЦАО ГСУ СК Москвы Алексей Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение приняли меры к решению вопроса об освобождении Кочуйкова из-под стражи.

Тогда они начали процесс переквалификации с «вымогательства» на «самоуправство».

В настоящий момент Дрыманов проходит по этому делу свидетелем. 

В июле 2016 года Никандров и Максименко были задержаны. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК России «Получение взятки должностным лицом или группой лиц в особо крупном размере».

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