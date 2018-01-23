Вертолёты Ми-171А2 прошли испытания при температуре воздуха до -50 °С

Многоцелевые вертолёты Ми-171А2 успешно прошли испытания в условиях экстремально низких температур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на холдинг «Вертолёты России».

«Холдинг «Вертолёты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») подтвердил возможность эксплуатации новейших многоцелевых вертолётов Ми-171А2 в сложных климатических условиях при температуре окружающего воздуха до -50 °С», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам проведённых в Якутии испытаний доказана работоспособность основных систем и бортового оборудования вертолёта.

Ранее генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский в интервью RT рассказал о создании машин нового поколения, о ходе выполнения заказов Минобороны и перспективах выхода на гражданский рынок.