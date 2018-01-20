В Твери возбуждено дело по факту избиения фельдшера скорой помощи

В Твери следователи завели уголовное дело по факту избиения фельдшера скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По данным следствия, инцидент произошёл 18 января, когда бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову к дому, расположенному по бульвару Гусева.

«После помещения нуждающегося в медицинской помощи гражданина в соответствующий автомобиль, последний стал вести себя неадекватно, размахивать ногами и руками, ударив два раза рукой фельдшера», — отметили в пресс-службе ведомства.

Позднее мужчина также нанёс не менее одного удара в область лица фельдшера.

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму левого глаза.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее, по данным URA.RU, в Тюменской области задержали мужчину по подозрению в убийстве врача.