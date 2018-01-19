Назван самый продаваемый автомобиль российского производства

Эксперты назвали самый продаваемый автомобиль российского производства, сообщает ФАН.

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2017 году в стране продано 411,8 тыс. новых машин отечественных марок, что на 11% выше показателя за 2016 год.

Самым продаваемым автомобилем признана Lada (311,6 тыс.) — продажи выросли на 17%.

Продажи ГАЗа показали рост на 5% — до 58,6 тыс. Спрос на машины УАЗ снизился на 15% — до 41,6 тыс., поэтому компания не попала в топ-10 российского рынка, заняв 11-е место.

Ранее URA.RU сообщало, что названа марка самого бюджетного автомобиля из продаваемых в России.