Врачи рассказали о характере травм пострадавших при нападении на школу в Бурятии

Состояние троих человек, пострадавших в результате нападения на школу в Бурятии, оценивается как тяжёлое, рассказали RT в больнице.

В частности, у них открытые черепно-мозговые травмы, рвано-ушибленные травмы головы, пальцев. У 13-летней девочки скальпированная рана щёчной области, у её ровесницы — травматическая ампутация пальца.

Трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Из них двое подростков были доставлены в больницу с рублеными ранами, у 44-летней женщины психогенная реакция и шок.

Ещё у одного мальчика закрытая черепно-мозговая травма и ссадина.

Утром 19 января ученик 9-го класса совершил нападение на школу в Улан-Удэ. Он проник в здание с топором и поджёг один из классов «коктейлем Молотова». Нападавший задержан, в настоящее время он находится в больнице.