В России предлагают разрешить парковаться в долг

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Елена Оя
Минтрансу предлагают узаконить возможность оплачивать услуги парковки в кредит или в долг по принципу обещанного платежа, успешно применяемому в оплате мобильной связи и интернета. Соответствующее обращение (документ есть в распоряжении RT) будет направлено на имя министра Максима Соколова 22 января.

Автор инициативы, депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров, считает, что такой подход снизит число правонарушений, связанных с неоплатой парковки, и сделает сервис более удобным для горожан.

«Сейчас ситуация напоминает не XXI век, а расцвет Средневековья: проезд или парковка возможны только при положительном балансе или при оплате исключительно наличными. Между тем подавляющее количество горожан постепенно отказываются от использования наличных средств ввиду развития интернет-банкинга. И если у гражданина нет возможности произвести оперативный перевод денег со счёта на счёт, оплатить мобильную связь или снять наличность из банкомата, то он не может припарковать автомобиль», — констатирует депутат.

В предложении отмечается, что если опыт с парковками будет признан удачным, то в будущем аналогичную услугу необходимо ввести для проезда по платным дорогам. Согласно инициативе, осуществлять обещанный платёж можно через смс или с помощью паркоматов.

Депутат также предлагает предусмотреть в будущем оплату данных услуг с использованием альтернативных платёжных средств, например криптовалюты.

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