В московской квартире нашли оружие времён Великой Отечественной войны

В одной из квартир дома на улице Лётчика Бабушкина в Москве нашли небольшой арсенал оружия времён Великой Отечественной войны, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МВД по городу.

Полиция изъяла у коллекционера болванки снарядов (девять штук), корпус от взрывателя (три единицы), один корпус гранаты, 12 патронов, 61 гильзу от патронов, 17 гильз от орудий.

Также найден предмет, конструктивно схожий с винтовкой «Маузер».

«В ходе работ сотрудники полиции обнаружили у мужчины предметы. Они внешне напоминают боеприпасы времён ВОВ, вся коллекция отправлена на исследование», — заявили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что многоэтажный дом в Кургане был эвакуирован из-за учебной гранаты.