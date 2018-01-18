В Подмосковье в 2017 году снизилась младенческая смертность

За январь — ноябрь 2017 года в Московской области младенческая смертность снизилась на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков со ссылкой на данные Росстата. Об этом сообщает телеканал «360».

Показатель младенческой смертности по количеству детей, умерших в возрасте до года, на 1 тыс. населения составляет 3,9. Подмосковье занимает четвёртое место в Центральном федеральном округе и восьмое по России.

«Ежегодно в Подмосковье рождается порядка 95 тыс. детей. Каждый пятый ребёнок в Центральном федеральном округе рождён в Московской области», — отметил Марков.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале возбудили уголовное дело по факту смерти девятимесячного ребёнка.