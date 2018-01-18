Песков заявил, что всегда говорит правду
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никогда не говорит неправды.
Как сообщает РИА Новости, об этом Песков рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», которая выйдет в эфир на телеканале «Россия 1».
Фрагмент передачи ведущая опубликовала в своём Instagram.
Программа выйдет в эфир вечером в воскресенье, 21 января.
Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин больше всего не любит ложь и некомпетентность.
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