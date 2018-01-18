Псковский суд одобрил блокировку 13 сайтов из-за незаконной продажи лекарств

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Псковский городской суд одобрил блокировку 13 сайтов по продаже лекарств, сообщает Nation News.

Прокуратура региона требовала признать незаконной соответствующую информацию в интернете. Некоторые из этих лекарственных препаратов не были зарегистрированы в России. Их продажа считается угрозой для жизни и здоровью граждан.

За незаконную реализацию лекарств без лицензии предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и признал сведения на 13 сайтах запрещёнными. После вступления вердикта в силу данные ресурсы будут заблокированы Роскомнадзором.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что житель Украины пытался провезти в Крым крупную партию запрещённого к обороту в России сильнодействующего вещества.

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