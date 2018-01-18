На фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве продано 150 тысяч ёлочных игрушек и сувениров

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На фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве было продано 150 тыс. ёлочных игрушек и новогодних сувениров, сообщает НСН.

Итоги мероприятия подвёл мэр столицы Сергей Собянин.

Чаще остальных покупали медовые десерты и расписанные вручную игрушки «Щелкунчик».

Большой популярностью пользовались перчатки, варежки и леденцы.

Ранее m24.ru сообщало, что зрителями уличных театральных постановок на фестивале «Путешествие в Рождество» стали более 650 тыс. человек.

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