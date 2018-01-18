На фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве продано 150 тысяч ёлочных игрушек и сувениров

На фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве было продано 150 тыс. ёлочных игрушек и новогодних сувениров, сообщает НСН.