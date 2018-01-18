Жириновский намерен попробовать мельдоний

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил попробовать мельдоний.

«Мельдоний, милдронат — я никогда не видел, покажите. Я прямо сейчас возьму, а когда же ещё», — цитирует РИА Новости Жириновского.

Фармацевт в аптеке предупредил политика, что препарат назначает врач. Жириновский пообещал посоветоваться с доктором.

«Я проверю, раз весь мир шумит, раз он (мельдоний. — RT) продаётся», — добавил лидер ЛДПР.

Мельдоний — вещество, которое можно принимать по назначению врача, однако он запрещён для спортсменов.