Убийце полицейского Магомеда Нурбагандова ужесточили наказание до пожизненного

Убийце дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова Артуру Бекболатову ужесточили наказание до пожизненного лишения свободы.

Об этом говорится в Telegram-канале Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что приговор вступил в силу.

3 октября Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Бекболатова к 24 годам лишения свободы.

В 2016 году Артур Бекболатов и Азиз Джамалутдинов вступили в незаконное вооружённое формирование, а после — в банду под руководством Магомеда Халимбекова. 10 июля возле села Сергокала они напали на пятерых отдыхающих, среди которых был полицейский Магомед Нурбагандов.

Преступники приказали ему на камеру обратиться к друзьям и призвать их покинуть службу в правоохранительных органах. Вместо этого Нурбагандов сказал: «Работайте, братья». После этих слов боевик застрелил полицейского.

Президент России Владимир Путин присвоил Магомеду Нурбагандову звание Героя России посмертно, а также наградил его орденом Мужества.