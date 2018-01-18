В ОНК рассказали об условиях содержания осуждённого экс-сенатора Игоря Изместьева

Член Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва рассказала в беседе с RT об условиях содержания в СИЗО экс-сенатора Башкирии Игоря Изместьева.

«Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева выступала за то, чтобы Изместьев был помилован. Я его видела буквально недавно, он находится сейчас в СИЗО 99/1, в Кремлёвском централе. Говорят, что он один из самых спокойных заключённых. Когда спрашивали, есть ли надежда на помилование, он отвечал, что боится думать об этом. Попытка помилования не первая, каждый раз он болезненно переносил… Он привык уже к изоляции, большую часть времени проводит в одиночной камере, много читает, у него выверенный распорядок дня. Изместьев — пример того, что можно смирить себя в условиях неволи и попытаться не только сохранить человеческий облик, но и развивать себя интеллектуально и морально», — заявила Меркачёва.

Ранее, как сообщало РИА Новости, в комиссии по вопросам помилования на территории Москвы заявили, что осуждённый пожизненно экс-сенатор Игорь Изместьев не был внесён в список кандидатов на помилование. Отмечается, что комиссия пришла к данному решению единогласно ещё в декабре.

Экс-сенатор от Башкирии Игорь Изместьев в декабре 2010 года был приговорён Мосгорсудом к пожизненному сроку по обвинению в организации убийств, поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе, а также в уклонении от уплаты налогов и попытке дать взятку сотруднику ФСБ.