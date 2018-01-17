Продажи новых автобусов выросли на 13,4% в 2017 году в России

В 2017 году продажи новых автобусов в России выросли на 13,4%, до 11,7 тыс. единиц, сообщает Nation News со ссылкой на сайт аналитического агентства «Автостат».

Лидером назван российский производитель ПАЗ. На его долю пришлось более 60% от общего объёма. Продажи этой компании увеличились на 27,3%.

По подсчётам аналитиков, наиболее популярными автобусами на отечественном рынке в прошлом году стали автобусы российских брендов. Второе место занимает ЛИАЗ, третье — НЕФАЗ.

В марочном рейтинге иностранного производства лидером признан белорусский МАЗ.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в России начались продажи нового Renault Dokker.