На Гайдаровском форуме в Чубайса бросили листовки

Молодой человек в чёрной куртке в ходе одной из сессий Гайдаровского форума бросил в сторону главы «Роснано» Анатолия Чубайса пачку листовок, передаёт «Газета.Ru».

Сообщается, что инцидент произошёл на сессии «Воздействие исторической инерции: возможен ли стратегический поворот?». Во время вступительного слова Чубайса мужчина с криками «Россия против!» швырнул в него листы бумаги. Нарушителя схватили сотрудники охраны и вывели из зала, после чего сессия продолжилась.

Комментируя данную ситуацию, Чубайс отметил, что молодой человек «что-то не добросил».

«Как-то недоработал. Как-то слабоват у нас левый протест стал. Помню, в былые времена забрасывали бутылками с кефиром», — сказал глава «Роснано».

В сообщении пресс-службы форума подчёркивается, что «никакого нападения на Анатолия Чубайса совершено не было», акцию устроил активист-одиночка.​