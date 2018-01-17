Жителей Свердловской области предупредили о смоге

Уральский Гидрометцентр сообщил о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности из-за распространения смога на территории Свердловской области, сообщает URA.RU.

Такая погодная обстановка сохранится до вечера пятницы, 19 января. В настоящее время случаев задымлённости атмосферы или появления несвойственного воздуху запаха не выявлено.

По информации Гидрометцентра России, скорость ветра в Екатеринбурге в среду, 17 января, составляет 1 м/с, к концу недели она вырастет до 3 м/с.

Ранее m24 сообщало, что синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на Крещение.