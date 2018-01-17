Глава Счётной палаты заявила, что власти не допустят дефолта регионов

Председатель Счётной палаты России Татьяна Голикова заявила, что власти никогда не допустят дефолта регионов.

«Конечно, никогда мы не допустим дефолта регионов, это понятно», — рассказала она «Газете.Ru».

При этом она отметила, что бюджетный кризис в регионах невозможен по определению.

«Регионы — это такая же ветвь государственной власти, как и федерации. Мы все несём консолидированную ответственность за то, что происходит, как бы и кто бы что ни говорил относительно бюджетного федерализма», — добавила Голикова.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что более 20 млн человек в стране живут за чертой бедности.