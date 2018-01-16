Российский рынок легковых автомобилей с пробегом вырос в 2017 году

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в 2017 году вырос более чем на 2%, до 5,3 млн единиц, сообщает m24.ru со ссылкой на данные агентства «Автостат».

Специалисты проанализировали показатели с января по декабрь. Лидирующие позиции на отечественном вторичном рынке заняла марка Lada. На её долю пришлось 27% от общего объёма рынка, что количественно превысило 1,4 млн машин. Среди иномарок первое место у японской Toyota — 586,5 тыс. автомобилей. Ранее New Inform сообщал, что россияне потратили на автомобили около 4,4 трлн рублей в 2017 году.