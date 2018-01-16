Турист спас оказавшихся под снежной лавиной в горах Хакасии друзей

Житель Кемеровской области Михаил Королёв спас друзей в горах Хакасии, сообщает kp.ru.

Инцидент произошёл в субботу, 13 января, когда с вершины одной из гор у ручья Панфиловский с высоты примерно 50 м сошла лавина. Она полностью накрыла ручей и всю поляну.

В этот момент у подножия находились семь туристов из Тюменской и Кемеровской областей. Все, кроме Королёва, оказались под снегом. Он вызвал по рации других путешественников и начал откапывать друзей.

«Саша Братчиков из Кемерова и Антон Лазарев (он из Ноябрьска) оказались в самом эпицентре, и их «запечатало» очень глубоко. Они погибли, шансов выжить там не было», — рассказал Королёв.

Удалось спасти четырёх туристов. На помощь прибыли около 30 человек, катавшихся неподалёку.

В СУ СК по Хакасии заявили, что по факту гибели двух мужчин проводится доследственная проверка. По её окончании станет ясно, заведут ли уголовное дело.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму спасли семерых туристов.