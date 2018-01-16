Источник: прекращено уголовное преследование полковника СК Ламонова по делу о взятке

ФСБ прекратило уголовное преследование заместителя главы управления собственной безопасности СК России полковника Александра Ламонова по делу о получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова, известно как Шакро Молодой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Ламонова прекращено дело о взятке от Шакро, возбужденное летом 2016 года. За ним признано право на реабилитацию», — рассказали агентству.

При этом адвокат Ламонова Ольга Лукманова не подтвердила и не опровергла данную информацию в связи с подпиской о неразглашении.

В июле 2016 года замначальника Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Денис Никандров, глава Управления собственной безопасности СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК России — «Получение взятки должностным лицом или группой лиц в особо крупном размере».