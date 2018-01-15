Электрички Ленинградского направления следуют из Москвы с опозданием

Электрички Ленинградского направления Октябрьской железной дороги следуют из столицы с опозданием, сообщает m24.ru.

Как говорится в сообщении пресс-службы АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» в Telegram-канале, это произошло в связи с инцидентом с пассажиром, которому понадобилась медицинская помощь.

В компании принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее New Inform сообщал, что в Тверской области поезд «Сапсан» насмерть сбил мужчину.